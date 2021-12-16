جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها هزيمة منتخب مصر أمام نظيره التونسى فى نصف نهائى بطولة كأس العرب، وتطورات قضية شقة الزمالك التى ضبط فيها قطعا أثرية ذات قيمة تاريخية، بالإضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة دوت الخليج | هزيمة المنتخب أمام تونس وكنوز شقة الزمالك واقتحام الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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