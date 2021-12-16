مدرب تونس: مصر أهدرت العديد من الفرص الخطيرة من خلال الهجمات المرتدة.. وخروج أفشة أعطانا الأفضلية

أكد جلال القادرى، مدرب منتخب تونس، أن مباراة مصر كانت صعبة أمام خصم عنيد، مشيرا إلى أن نسور قرطاج كانوا يستحقون الفوز على الأداء طوال المباراة.

وقال القادرى فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحكمنا فى مجريات معظم أوقات المباراة، والشوط الثانى كان متوازنا". وتابع: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص الخطيرة من خلال الهجمات المرتدة على مدار اللقاء". وأضاف مدرب تونس أن تغير كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بخروج محمد مجدى أفشة أعطى الأفضلية لنسور قرطاج فى خط الوسط، وتركيزنا كان أكبر من منتخب مصر، وعملنا على نقاط القوة فى فريقنا. وأوضح أن على معلول لاعب الأهلى والمنتخب من أبرز اللاعبين فى الفريق، مشيرا إلى أنه من العناصر الأساسية فى الفريق خلال السنوات الأخيرة، ورفضنا المجازفة بعلى معلول فى مباراة مصر، وهو جاهز لنهائى كأس العرب.

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