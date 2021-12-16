الطقس اليوم.. الأرصاد تواصل التحذير وتعلن أماكن سقوط الأمطار (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم سيكون "نهارا"، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على جميع الأنحاء، مشددة على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة، لافتين إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأمطار فى الإسكندرية

أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الخميس، الموافق 16 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

وجاء قرار المحافظة نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية

وأوضح القرار أنه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.