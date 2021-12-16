مصر تدين عدوان الحوثيين على المدينة الصناعية فى جازان بـ السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف المدينة الصناعية فى جازان، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها.





وقالت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تؤكد مصر أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل ميليشيا الحوثى يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلًا عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى".

وأضافت الخارجية: "تعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدى لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن".

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقياة السعودية، الأربعاء، تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

وأوضح أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرًا أيضًا إلى تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية.

وفى سياق متصل، أفاد التحالف أيضًا بسقوط مقذوف حوثى بمنطقة "أحد المسارحة" فى المنطقة الصناعية بجازان، وأضاف أن المقذوف تسبب بأضرار مادية فى 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية، أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى.