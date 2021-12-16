اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. ندوة بـ جامعة بورسعيد عن التعليم الجيد

الندوة نظمتها وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، برئاسة الأستاذة الدكتورة وئام عثمان، وتأتى ضمن لقاء العائلة المصرية الأول.
اليوم العالمى لحقوق الإنسان
وافتتح رئيس جامعة بورسعيد "الندوة"، مقدما التحية لضيوفه وأبنائه الطلاب، مؤكدا اعتزازه بـ كلية التجارة، باعتبارها من أولى كليات الجامعة والتى تخرج منها الآلاف الذين يعملون، حاليا، بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما وجه التحية لـ إدارة الكلية على حرصها على مواكبة التطوير فى التعليم.
وأضاف رئيس جامعة بورسعيد: "هدفنا الارتقاء بالطلاب والخريجين لمواجهة الثورة الصناعية انطلاقا من حرص إدارة الجامعة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالطلاب والخرجين وجودة العملية التعليمية واستكمال المنشآت وتنمية المواهب الطلابية لبناء مصر الجديدة مصر 2030، والتى تهتم بتوعية الطلاب وتثقيفهم إلى جانب العملية التعليمية لمواجهة سوق العمل والذى يتطلب الدخول بقوة نحو التحول الرقمى لدخول الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعى والذكاء المعزز".
وعقب ذلك أهدى رئيس جامعة بورسعيد ضيوف الندوة درع كلية التجارة، تقديرا منه للتعاون البناء مع المجتمع المدنى فى محافظة بورسعيد.
التعليم الجيد ومواجهة الفكر المتطرف
وقبيل فاعليات الندوة، التقى رئيس جامعة بورسعيد بأسرة كلية التجارة حيث أعرب له عميد الكلية عن تقدير أسرة الكلية لتشريف رئيس الجامعة للندوة، موجها الشكر له على الدعم الكبير الذى تقدمة قيادة الجامعة، لتطوير الكلية.
ومن جانبه، أشار المحاسب مجدى النقيب، نقيب التجاريين بـ بورسعيد، للتطور الكبير الذى شهدته جامعة بورسعيد فى مختلف قطاعاتها.
وعلى هامش فاعليات الندوة افتتح رئيس جامعة بورسعيد المعرض الفنى التشكيلى لأعمال طلاب الكلية كما افتتح سيادته مركز الحوسبة الاجتماعية والذكاء الاصطناعى بالكلية.
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