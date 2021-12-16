لقاحات كورونا فى مصر.. مستشار الرئيس يكشف أرقاما مهمة (فيديو)

جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، مساء أمس الأربعاء.
وأكد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير جميع أنواع اللقاحات من دول العالم، موضحًا أن الرئيس السيسى يتابع يوميا عدد لقاحات كورونا الواردة لمصر وأنواعها.
لقاحات كورونا فى مصر
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن مصر لديها 1393 مركزا لتلقى لقاحات كورونا على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن نحو 50 مليون مواطن تلقوا لقاحات كورونا حتى الآن.
ولفت إلى أن هناك 13 مليون جرعة من اللقاحات دخلت مصر الأسبوع الماضى من عدة دول، موضحا أن مصر دفعت حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار لشراء اللقاحات، والرئيس السيسى طلب معرفة تدفق اللقاحات وما سيأتى من لقاحات لمصر.
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