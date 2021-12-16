100 مليون صحة.. تاج الدين: متوسط عمر المواطن المصرى وصل لـ 75 عاما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن متوسط عمر المواطن المصرى يصل حاليا، إلى 75 عاما، وهذا أعلى من السنوات الماضية كثيراً نتيجة التطور الصحى فى مصر.





جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، مساء أمس الأربعاء.

وأكد تاج الدين أن ما تشهده مصر الآن طفرة صحية لا يمكن نكرانها، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تعامل مع أزمة كورونا بشدة وحزم قبل رصد أى حالة إيجابية فى مصر، حيث خصص 100 مليار جنيه لقطاع الصحة، وكذلك إرسال طائرة للصين من أجل عودة المصريين إلى وطنهم.

100 مليون صحة

وأشار مستشار الرئيس إلى أن مصر أوشكت على التخلص من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بعد الحملة القومية للقضاء عليه "100 مليون صحة"، والذى كان سببا رئيسيا فى إصابة العديد من المرضى بالتليف الكبدى.

وتابع: "لم ينته القلق بعد من زيادة مرضى التليف الكبدى لأسباب آخرى أهمها التهاب الكبد الدهنى، والذى يؤدى مستقبلا إلى سرطان الكبد إن لم يتم تشخيصه مبكرا وعلاج المسبب الرئيسى له".

لقاحات كورونا فى مصر

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قد كشف عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا فى مصر حتى الآن، وموقف مصر من إنتاج واستيراد اللقاحات المضادة لـ كورونا.



وأكد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير جميع أنواع اللقاحات من دول العالم، موضحًا أن الرئيس السيسى يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن مصر لديها 1393 مركزا لتلقى لقاحات كورونا على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن نحو 50 مليون مواطن تلقوا لقاحات كورونا حتى الآن.

ولفت إلى أن هناك 13 مليون جرعة من اللقاحات دخلت مصر الأسبوع الماضى من عدة دول، موضحا أن مصر دفعت حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار لشراء اللقاحات، والرئيس السيسى طلب معرفة تدفق اللقاحات وما سيأتى من لقاحات لمصر.