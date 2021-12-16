/666399/فرقعة-الأصابع-7-خرافات-صحية-منتشرة-لا-تتبعها

تنتشر الكثير من المعتقدات والخرافات الصحية الخاطئة حولنا، وقد تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار وتناقل آراء ونصائح طبية غير موثوقة، وقد يكون لهذه المعلومات نتائج وآثار ضارة.

دوت الخليج

الخرافات الصحية

ويعرض دوت الخليج في السطور التالية بعض الخرافات الصحية التي كثيرًا ما سمعنها وأصبحت بالنسبة للبعض مسلمات يلتزم بها، ولكنها لا تعد مقبولة من الناحية العلمية.

الخرافات الصحية المنتشرة

1- البيض ضار بالقلب

من الخرافات الطبية التي أثارت الجدل هو أن البيض ضار بالقلب، إذ وجد أن تناول الفرد من بيضة أو 2 في اليوم لايرفع من الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الأصحاء بشكل عام.

2- فرقعة الأصابع تتسبب في التهاب المفاصل

لن يتسبب الصوت الذي تصدره عند فرقعة أصابعك في حدوث أي ضرر كما يُشاع، هذا الصوت ليس نتيجة احتكاك المفاصل والعظام ببعضها كما يظن البعض، لكنه ناتج عن فقاعات الغاز المحبوسة بين المفاصل والعظام.

3- القراءة في غرفة ضعيفة الإضاءة تجعل بصرك سيئًا

القراءة في غرفة ذات إضاءة خافتة لاتؤدي إلى تدهور البصر كما يعتقد البعض، فيمكن أن تلاحظ أن عينيك ملت من القراءة، ولكن لا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة وضرر بالبصر.

4- القهوة يمكن أن تعيق نمو طفلك.

أشارت الكثير من الدراسات أنه لاتوجد صلة بين تناول القهوة وضعف النمو لدى الأطفال.

5- مزيلات العرق يمكن أن تسبب السرطان

يُشاع أن مزيلات العرق يمكن أن تسبب السرطان، ولكن تم نفي هذا الادعاء من قبل المعهد الوطني للسرطان.

6- رائحة الفم الكريهة تشير إلى حالة مرضية

في الكثير من الأحيان تأتي رائحة الفم الكريهة نتيجة لمشاكل في الأسنان أو النظام الغذائي، فعندما يعاني شخص ما من مشاكل في بعض الأعضاء سواء الكلى أو الأمعاء، فيمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة من الأعراض، إلا أنها لا تكون الوحيدة، لذا لا داعي للذعر والبحث عن أمراض ليست لديك.

7- الجري يؤذي الركبتين

بالطبع لا يؤذي الجري الركبتين في حالة ممارسته بشكل صحيح.