فصل متعاطى المخدرات.. عدد المتقدمين للعلاج فى أول يوم للتطبيق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى رامى رضوان ، ببرنامح "مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وأعلن عقمان أن هناك 700 موظف تقدموا للعلاج من الإدمان فى اليوم الأول لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، مشيرًا إلى أن أعداد الموظفين المقبلين على العلاج من الإدمان فى تزايد مستمر.
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن هناك متابعة دورية وحملات الكشف على الموظفين المتعاطين للمخدرات بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، مؤكدا أن الموظف المتهرب والممتنع عن الكشف سيعامل معاملة الحالة الإيجابية.
فصل الموظف متعاطى المخدرات
وتابع عمرو عثمان: "الدولة فاتحة باب الأمل لكل من يتقدم للعلاج طواعية، ومصر من الدول القليلة التى تقدم علاج الإدمان مجانًا".
وأكد مدير صندوق علاج الإدمان أن الموظفين تواصلوا مع الصندوق من خلال الخط الساخن وسيخضعون لبرنامج علاجى وتأهيلى فى سرية تامة، موضحًا إلى أن أى موظف يتقدم طواعية للعلاج لن يطبق عليه قانون الفصل، أما لو ثبت تعاطيه من خلال حملات الكشف فسيعرض للفصل.
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