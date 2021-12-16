طقس اليوم.. انخفاض الحرارة مستمر وأمطار تمتد لـ العاصمة.. القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود ليلا طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء سقوط أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادى النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 16 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادى الجديد 21 09

شلاتين 28 12

حلايب 27 13