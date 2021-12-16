مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، مواجهات هامة ومن ابرزها مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، وتشيلسي ضد إيفرتون في الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد توتنهام في تمام الساعة 9.30 مساء عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premium

تقام مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قنواتbeIN Sports 3 HD Premium

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

كأس رابطة المحترفين الإماراتية

تقام مباراة الجزيرة ضد إتحاد كلباء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 عصرا

النصر ضد الوحدة في تمام الساعة 6.15 مساء.

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير

الهلال ضد النصر في تمام الساعة 3.15 عصرا

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين المنتخب القطري والجزائري، في لقاء دور نصف نهائي لبطولة كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف لمحاربي الصحراء.

شهدت أحداث الشوط الأول على ضغط الفريقين، والإنسدال على الكرة في منتصف الملعب، والإنضباط من قبل دفاعي الفريقين.

أهدر المنتخب الجزائري العديد من الفرص ولكن كان لـ ياسين إبراهيمي الحظ الأوفر له في نهاية الشوط بكرة منفرد على مرمى المنتخب القطري، ولكن تألق الحارس يحرم رفاق ياسين من الإحتفال بالهدف الأول.

أهداف المباراة

وافتتح المنتخب الجزائري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عن طريق جمال بن العامري، من خلال ركلة ركنية للجزائر على يمين مرمى قطر، نفذها يوسف البلايلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاءأبعدها الحارس سعد الدوسري بشكل سئ للغاية إلى حدود منطقة الجزاء حيث وجدت متابعة من حسين بن عيادة بتسديدة مباشرة إصطدمت برأسة جمال بلعمري سكنت الشباك الخالية.

وعاد المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق المعز علي، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق إسماعيل محمد إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد مونتاري برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

واختتم الدولي الجزائري يوسف البلايلي قائد منتخب محاربي الصحراء، أهداف المباراة، في الدقيقة السابعة عشر من عمر الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال ضربة جزاء سددها، وتصدى لها حارس المنتخب العنابي، وتابعها بلايلي ليسجل هدف الفوز وتذكرة بطاقة التأهل لنهائي البطولة.