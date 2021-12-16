/666411/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-نيوكاسل-يونايتد-والتشكيل-المتوقع

يدخل نادي ليفربول مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة نيوكاسل يونايتد، على ملعبه ستاد آنفيلد ، وذلك في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الجدير بالذكر أن فاز ليفربول على أستون فيلا في الجولة السابقة بهدفٍ دون رد، وحصد النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

محمد صلاح

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".