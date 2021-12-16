انقطاع المياه عن 9 مناطق كبرى فى القاهرة الليلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة أنه سيتم تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم، اليوم الخميس، بشارع حسين كامل، بناء على طلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وكشفت الشركة، فى بيان لها، عن أنه سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق "أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب – ميدان تريومف – ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – منطقة مساكن ألماظة"، اليوم الخميس.

انقطاع المياه فى القاهرة

وأشارت إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ 10 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى العاصمة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

أهمية شرب المياه فى الشتاء

كان الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، قد أكد أهمية شرب المياه للوقاية من أمراض الشتاء وعلى رأسها البرد والإنفلونزا.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة dmcالفضائية، مساء أمس الإثنين.

وأكد الدكتور هانى الناظر على أهمية استمرار المواطنين فى ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى والحصول على لقاح كورونا لتقليل فرص التعرض لمضاعفات المرض ، قائلا: "ياريت منزهقش من النظافة العامة، بل نزداد تمسكا بها".

وأشار إلى أن شرب المياه لا يكون فى فصل الصيف فقط، وإنما لابد من شرب من 2.50 إلى 3 لترات من المياه يوميا فى فصل الشتاء.

وشدد هانى الناظر على أن شرب المياه بكثرة يحمى الجلد من الجفاف وسقوط الشعر وتكون الجلطات والحفاظ على الاوعية الدموية ومنع الكسل والنسيان.

مجموعة البرد

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن ما يطلق عليه مجموعة البرد اختراع "مش موجود فى العالم كله"، مؤكدًا أنه حذر فى السنوات الماضية من هذه المجموعة.