أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 16 ديمسبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، لمناقشة العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

الجيزة

تسلم محافظة الجيزة 47 تروسيكلا و20 كرسيا كهربائيا لذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ لتسهيل سبل الحياه لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر معرضًا للفن التشكيلي بعنوان "هوية" للفنان إبراهيم حسن بلال، وذلك في السادسة مساءً، بقاعة صلاح طاهر للفنون.

القاهرة

تشهد محافظة أسوان إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين، مع إعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

روما

يناقش المجلس الأوروبي مشكلة الهجرة الذي تطرحه إيطاليا بتصميم مطلق في أعقاب الأعداد الضخمة من الوافدين إليها خلال الأشهر الأخيرة.

موسكو

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره المنغولى، أوخنا خورلسوخ، الذى يقوم بزيارة إلى روسيا لبحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا ومنغوليا فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا التعاون على الساحة الدولية.