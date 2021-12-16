تعرف على أغلى العملات المصرية القديمة..«الشلن بـ5000 جنيه»

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يبحث الكثير من متداولي العملات المعدنية والورقية القديمة عن أسعارها في السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج

دوت الخليج يقدم أسعار العملات القديمة في مصر

وتشغل العملات القديمة أهتمام الكثير من المواطنين، حيث يميلون إلى شراءها لأن في هذه العملات طابع خاص ومميز، كما أنه تراث حضاري له الكثير من العشاق الذين يحرصون على اقتناءها وتداولها.

العملات القديمة في مصر

وتتوفر في أسواق العملات القديمة الكثير من العملات القديمة المطلوبة في عام 2021. وأحيانًا تتجاوز أسعار تلك العملات القديمة حدود العقل والمنطق حيث أن من يقوم بشرائها يتميز بطابع خاص، كما أن المزايدة عليها تكون كبيرة من خلال المواقع الإلكترونية وأماكن شرائها.

أغلى العملات القديمة وأسعارها

1- ريال السلطان فؤاد

يعتبر ريال السلطان فؤاد من العملات القديمة التي لها قيمة خاصة حيث يتجاوز سعره الـ100 ألف جنيه.

2- خمسة مليمات

يتراوح سعرها بين 15 إلى 20 ألف جنيه، ولكن بشرط أن تكون عليها صورة الصقر ومن إصدارات 1973.

3- البريزة

يبلغ سعرها إلى 30 ألف جنيه، وهي من العملات التي تم طباعتها في عهد الملك فاروق بقيمة 10 قروش.

4- الشلن

يصل سعر الشلن إلى أكثر من 5 آلف جنيه، ومدون على هذه العملة كلمة " الدولة المصرية".

5- جنيه السبعينيات

ويتراوح سعره بين من 10 إلى 15 ألف جنيه.

أماكن بيع العملات القديمة في مصر

هناك أماكن كثيرة لبيع العملات القديمة المصرية في عدد من المحافظات ومن أبرز هذه الامحافظات الأسكندرية والقاهرة. كما أن هناك مزادات إلكترونية يتم من خلالها تداول العملات الورقية والمعدنية القديمة حيث يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات المتخصصة في هذا الشأن.