توتنهام ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

/666413/توتنهام--ضيفا-ثقيلا-على-نظيره-ليستر-سيتي-فى-الدوري-الإنجليزي

يحل فريق توتنهام ، ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس ، في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج للموسم الحالي 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق توتنهام هوتسبيرج الفوز عليى ليدز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فريق ليدز يونايتد سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الرابعة والاربعون من عمر المباراة، عن طريق دانييل جيمس.

وعاد توتنهام مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، عن طريق بيير إميل هويبيرج، ليعود رفاق كونتي في النتيجة.

خطف توتنهام الفوز في نتيجة المباراة من خلال الضغط في الهجوم على ليدز، ويسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويحسم نتيجة المباراة بهدفين عن طريق، سيرخيو ريجيلون في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، إيريك داير، تانجانجا.

خط الوسط: ريجيلون، وينكس، هويبيرج، إيمرسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

أنتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تحفظ كبير من الفريقين وكان كلاً المدربين متحفظين نسبياً بسبب خوفهم من تلقى هزيمة في تلك التوقيت الحرج، خاصة كونتي المدير الفني الجديد للأسبيرز الذي تولى تدريب توتنهام مؤخراً نونو سانتو، وتعد هذه أول مباراة له.