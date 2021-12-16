نشاط الرئيس السيسى وملفات محلية مهمة تتصدر عناوين صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: التوسع فى إنشاء محطات «غاز السيارات» على المحاور الجديدة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية، خاصة فى القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول"، واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى نجح فى زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية فى مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية فى هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض فى هذا الإطار الموقف الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبى ضمن المبادرة، والتى وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالى 100%.

كما عرض وزير البترول الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعى، خاصة فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التعاون مع النرويج فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة"، أفادت صحيفة (الأهرام) بأن الرئيس السيسى، أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى، نظرا للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن أى مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز للتدريب الفنى لبناء القدرات فى مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة فى مصر.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس، رايموند كارلسن الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إلى جانب هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى هذا المجال، استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

من جانبه، أكد كارلسن الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر فى مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لاسيما فى ضوء السمعة التى باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمى فى مجال الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ العام المقبل.

وتحت عنوان "رسالة شكر إلى الرئيس السيسى من جامعة كفرالشيخ"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن د. عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد زيارته جامعة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه يوم تاريخى للجامعة وأن الرئيس السيسى يهتم كثيرا بتوجيه الدعم للطلاب لخدمة الوطن والقدرة على المنافسة.

وأكد د.دسوقى أن الجامعات المصرية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتوفير التعليم الحقيقى داخل تلك الصروح العلمية الكبيرة المنتشرة فى ربوع مصر وتتحمل دورا كبيرا فى توعية وتثقيف الشباب وتحديا للجميع، وقد وعدنا الرئيس بأننا على قدر المسئولية أمام شباب مصر المبدع والملهم.. ونحن نحلم بالوصول بجامعة كفر الشيخ للعالمية.

وتحت عنوان "الرئيس يهنئ ملك البحرين وأمير قطر بذكرى الاستقلال واليوم الوطنى"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعث برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال وأوفد الرئيس السيسى، "محمد يحيى" الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى، وأوفد الرئيس السيسى، "عبدالعزيز الشريف" الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وحول مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "المستشار أحمد سعيد خليل: نظام شامل لاكتشاف «غسل الأموال» وتمويل الإرهاب"، أن المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد أن مصر تبذل جهدا كبيرا فى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة فى إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

ونقلت (الأهرام) عن خليل قوله إنه تم إنشاء نظم شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ومن خلال إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة.

جاء ذلك فى الجلسة الخاصة التى نظمتها أمس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى دورته التاسعة بشرم الشيخ.

وفى صحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان "مدبولى يتابع مع محافظ دمياط مشروع حياة كريمة"، ذكرت الصحيفة أن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التقى أمس د.منال عوض محافظ دمياط وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

وأكد مدبولى أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل على سرعة حلها.

واستعرضت د.منال عوض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى للمشروعات الحالية فى إطار مبادرة «حياة كريمة» مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى وأشارت إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية و"سكن كريم" والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.

وتطرقت د.منال عوض إلى المقترح الخاص بإقامة ميناء للصيد على مساحة 200 فدان بعزبة البرج لخدمة ورش صناعة السفن والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بما يسهم فى تحقيق العديد من الفوائد لأصحاب الورش والحفاظ على هذه الصناعة وكلف رئيس الوزراء بإعداد تصور عن هذا المشروع من خلال الاستعانة بمكتب استشارى متخصص على أن يتم التنسيق مع كل من وزارتى النقل والموارد المائية والرى للخروج بدراسة متكاملة لإقامة الميناء.

وتحت عنوان "بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.. شكرى: العلاقات المصرية-الكويتية نموذج متفرد"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن العلاقات المصرية ـ الكويتية كانت وستظل نموذجا متفردا فى العلاقات العربية، وذلك بحكم ما تمتلكه من خصوصية، ويجسدها التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.‬

جاء ذلك فى كلمة مسجلة بالفيديو، وجهها إلى الاحتفالية الضخمة، التى أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت، بحضور عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسى والعربى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.‬‫

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد الناصر الصباح وزير الخارجية الكويتى، فى كلمة مماثلة موجهة للاحتفالية، عن تقديره العلاقات التاريخية مع مصر، والتى تقوم على أواصر متجذرة بين البلدين، مشيدا بما قدمته مصر خلال هذه العقود من مساندة الكويت فى المجالات التعليمية والثقافية والأدبية، مشيرا إلى أنه تم التوقيع مبكرا على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فى إطار سعى البلدين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، وإقرار جملة من اتفاقيات التعاون المشترك، بلغت نحو 105 اتفاقيات تربط البلدين وتغطى كافة المجالات.

وأوضح محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة خلال الاحتفالية، أن ذكرى مرور 60 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعد مناسبة خاصة فى وجدان الشعبين الشقيقين، نظرا لما تمثله من سمات متميزة قلما تشهدها العلاقات الثنائية بين الدول.‬

وفى صحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "مد التسجيل للمشاركة فى منتدى شباب العالم لنهاية الأسبوع"، ذكرت الصحيفة أن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم فى النسخة الرابعة من المنتدى، الذى تنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10-13 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت إدارة المنتدى أمس أنه كان المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة فى الفعاليات أمس بعد أن استمر لمدة شهر كامل، لكن نظرا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصا على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، قررت مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالى على الموقع الرسمى للمنتدى www.wyfegypt.com.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

وتحت عنوان "صرف الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت صرف الدعم النقدى لمستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وذلك بدءا من أمس لشهر ديسمبر بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبا.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلتين الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدى ببطاقة ميزة البنكية فى 16 محافظة وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد، ومرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت القباج إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط المحمول المخصص والرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.