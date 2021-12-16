الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر قناة الرسمية على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو للزيارة التي نظمتها القوات المسلحة المصرية، لـ “ ذوي الهمم”، إلى الكلية الحربية، وسط استقبال حافل لأبطال قادرون باختلاف.

أقيم لأبطال قادرون باختلاف، عرض عسكرى من طلاب الكلية الحربية، فور وصولهم، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية، تعرفوا خلالها على أنشطة الكلية الحربية والتدريبات العسكرية الخاصة بالطلاب.