بعد طرح البرومو الدعائى..عرض مسلسل «أنا وهي» لهنا الزاهد بهذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «أنا وهي» لهنا الزاهد وأحمد حاتم

وشوقت الصفحة الرسمية لقناة cbc على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الجمهور بطرح البرومو الدعائى الخاص بالعمل، والذي ظهرت به هنا الزاهد وهي تقول: «أنا سترونج اندبدنت وومان وعمري ما هدخل راجل في حياتي».

موعد عرض مسلسل « أنا وهي»

وينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية في فضلا عن عرضه على قناة cbc خلال الفترة القليلة المقبلة.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن العمل يشارك به أيضا الفنان أشرف عبد الباقي، بشخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين.

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

في حين أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

مسلسل «أنا وهي» منذ فترة ليست بالطويلة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

أعمال أحمد حاتم مع هنا الزاهد

ويعد مسلسل «أنا وهي» هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".