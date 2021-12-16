الرى: استخدام المياه الجوفية بمحددات صارمة يضمن استدامتها للأجيال المقبلة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى ورشة العمل الأولى المنعقدة لعرض النتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة "حوكمة الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية" والتى عقدت بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة.





حضر الورشة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وممثلى عدد من الوزارات والهيئات المعنية أعضاء اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال الخدمات الإستشارية للدراسة.

وعرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعرض ملخصا للمرحلة الأولى والنتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة "حوكمة الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية" والتى يقوم بها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع للوزارة.

وتوجه الدكتور حسام الدين بالشكر لفريق العمل من وزارة الموارد المائية والرى وجامعة القاهرة لما قدموه من تعاون مثمر وبناء، متمنيا إستمرار هذا التعاون بين الجانبين لإتمام المرحلة الثانية من الدراسة على الوجه الأكمل، مشيرا للدور الريادى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.

وألقى الدكتور عبد العاطى كلمة أثنى فيها على الجهد الكبير المبذول من قطاع المياه الجوفية وجامعة القاهرة فى المرحلتين الأولى والثانية من الدراسة، مشيرا لأهمية هذه الدراسة فى تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر، والتى تعد مصدر مائى غير متجدد يجب إستخدامه طبقا لمحددات صارمة تضمن إستدامته للأجيال القادمة.

وأوضح أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد الغير متجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات فى البيانات المتاحة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه تم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، موجها بضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتى تم تأهيلها ضمن أنشطة الدراسة، وبما يضمن تحديث مدخلات الدراسة بشكل مستمر يرفع من دقة نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى هذه الدراسة، مضيفا أنه تم عمل تطبيق ذكى لحصر ومتابعة السحب من الآبار وبناء نظام دعم القرار للمساعدة فى الإستخدام المناسب والمستدام لهذا المورد الغير متجدد.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

وأشار أنه ولبناء القدرات للمهندسين والجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية بالوزارة، فقد تم تدريب مهندسى قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لإستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها وتعديلها، للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذى القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات وإستراتيجيات مستقبلية لإستخدام المياه الجوفية تضمن استدامتها.