رسوم جديدة على تذاكر السينما والملاهى والسكة الحديد (مستند)

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارا بفرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، يتم تحصيلها من تذاكر السينما والملاهى والسكة الحديدة والرسائل البريدية والبرقيات، ولمدة شهر.





وجاء فى نص القرار رقم 561 لسنة 2021:

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته فقد تقرر الأتى:

تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2) مكررا من القانون 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر 2021 على النحو التالى:

المادة الأولى:

1- عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهى.

2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.

3- عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).

4- عن كل رسالة بريدية.



المادة الثانية:

تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.