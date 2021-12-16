القوى العاملة: تحصيل 69 ألف جنيه مستحقات مصرى متوفى بالأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فى الحصول على مستحقات المواطن المصرى "عبد الجواد.ك.ع.م" الذى توفى بالأردن، حيث بلغت 4 آلاف و427 دولارا، أى ما يعادل 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن لحصول ورثته على مستحقاته وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتحويل مستحقات الورثة بحصول والدة المتوفى والأبناء والأرملة "فايزه.م.أ" على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى 287 دولار شهريا، ما يعادل 4 آلاف و495 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالى 4140 دولارا، ما يعادل 64 ألفا و854 جنيها تقريبا، وبذلك يصبح إجمالى مستحقاته 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.

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