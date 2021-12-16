كفر الشيخ ترفع درجه الاستعداد بعد سقوط أمطار غزيرة عليها

جدة - نرمين السيد - تعرضت معظم مدن وقرى كفر الشيخ منذ منتصف ليلة أمس لعواصف شديدة ممطرة، وكانت ذروتها على المناطق الشمالية فى بلطيم وبرج البرلس وشمال مطوبس وعلى الطريق الساحلى الدولى فى قطاع 5 بين جمصة والبرلس وقطاع 6 بين البرلس ورشيد.





وكلف جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد، والعمل على إزالة آثار الأمطار من الشوارع، وخصوصا حول المدارس لتسيير حركة السير والتنقل. واضطر سائقو الشاحنات الكبيرة والعابرة للطريق الدولى بقطاعيه بين موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية إلى التوقف على جانبى الطريق، وخاصة أمام ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس حتى تتوقف الأمطار.

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