القوى العاملة: نظام العمل الجديد بالإمارات يمنح يوما إضافيا إجازة بالأسبوع

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات، فى إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف أن المرسوم بقانون اتحادى بشأن تنظيم علاقات العمل والذى سيبدأ تطبيقه فى الثانى من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين فى القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوم محدد فى الأسبوع، وترك تحديده بالاتفاق فى عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أكد أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعى فى دعم سوق العمل الذى يتميز بكونه سوقا عالميا ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطنى، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص الأمر الذى من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وهو ما ينعكس إيجابا على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز إنتاجيتهم.

وأوضح الوزير الإماراتى أن المرسوم بقانون اتحادى بشأن تنظيم علاقات العمل والذى سيبدأ تطبيقه فى الثانى من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل حيث نص على منح العاملين فى القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوم محدد فى الأسبوع، وترك تحديده الاتفاق فى عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.

ودعا الوزير المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها بما يتناسب وطبيعة أنشطتها وبما يضمن فى الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم الأسرى.

وأكد الوزير ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين من حيث الحفاظ على الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية المتفق عليها فى عقود العمل المبرمة بين الطرفين، فضلا عن مراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقا للوقت المحدد للصلاة.