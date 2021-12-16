ذوو الهمم فى ضيافة الكلية الحربية ضمن مبادرة « قادرون باختلاف» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاءت الزيارة وسط فرحة كبيرة من أبطال ذوى الهمم الذين عبروا عن فخرهم بطلاب الكلية الحربية، والذين أدوا عرضا عسريا لإسعاد الزائرين من ذوى الهمم.



وتجول أبطال ذوى الهمم أقسام الكلية الحربية واستمعوا لشرح واف من طلابها عن تاريخ الكلية وتفاصيل التدريب، فضلا عن التقاط الصور التذكارية فى أرجاء الكلية.

يذكر أن وزارة الداخلية نظمت فى وقت سابق زيارة ميدانية لعدد من ذوى القدرات الخاصة ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، إلى أكاديمية الشرطة، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحرصت أكاديمية الشرطة، على استقبال أصحاب الهمم وقضاء يوم بالأكاديمية، والتقى الأطفال بعدد من قادة وطلاب أكاديمية الشرطة، وزاروا ساحة عروض الأكاديمية، ومارسوا أنشطة كركوب الخيل وسيارات الشرطة، وأبدى الأطفال وأسرهم سعادتهم الغامرة بالزيارة، ووجهوا الشكر لرئيس الجمهورية.

ووجه اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بتوفير كل أوجه الرعاية لأصحاب الهمم وذويهم، حيث شاركوا رجال الشرطة فى العديد من العروض.

كما استضافت أكاديمية مصر للطيران للتدريب عدد من أطفال ذوى الهمم من أبطال مبادرة قادرون باختلاف للقيام بجولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلى Simulator بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار ايهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.