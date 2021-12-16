مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» تصل الوادى الجديد للحد من إصابات العمل

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.





وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-احمى نفسك". من جانبه، أشار أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إلى أن المبادرة اطلقت تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتعقدها المديرية بحضور 10 من أخصائى ومسئولى السلامة فى 10 شركات عاملة بالمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ. وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل، وطرق الوقاية منها، فضلا عن شرح الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والاشتراطات الواجب توافرها فى المنشآت لحماية العاملين بها والجمهور المتردد عليها.

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