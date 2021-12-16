من بينها تذوق طعام الكلاب..أغرب 10 وظائف في العالم 

/666402/من-بينها-تذوق-طعام-الكلابأغرب-10-وظائف-في-العالم

يتمنى كل فرد الحصول على وظيفة جيدة يحقق بها دخلاً يلبي احتياجاته، ويحقق له مكانة اجتماعية مميزة.

دوت الخليج

أغرب 10 وظائف حول العالم

وسنعرض في هذا الموضوع أغرب 10 وظائف، ما بين وظائف تبدو كما لو كانت في عالم الأحلام، واخرى تبدو كما لو كانت عقاباً وتعذيباً لصاحبها في عالم المعاناة.

وهناك بعض الوظائف التي تبدو غريبة إلا أنه تكون مقابل مبلغ مادي عالي، حتى يجعل الأشخاص تقبل على التقديم لهذه الوظائف.

أغرب 10 وظائف

ويعرض لكم موقع دوت الخليج أغرب 10 وظائف في العالم:

1- وظيفة متذوق المياة أعلنت سابقا شركة مياه معدانية، رغبتها في تعيين موظف لتذوق المياه المعدنية بعد تعبئتها، لمعرفة مدى نقاء الطعام وعدم وجود طعم أو رائحة لا تناسب المستهلك.

2- وظيفة تدفئة السرير بالفنادق

حيث تتطلب تلك الوظيفة النوم لبعض الوقت على السرير في الغرفة التي من المفترض تسليمها للنزيل خلال دقائق، فيقوم صاحب هذه بتدفئة السرير حتى لا يشعر النزيل بالمضايقة عند رغبته في النوم. ويحصل موظف هذه الوظيفة على 24 ألف دولار في السنة.

3- البكاء في المآتم تتوفر هذه الوظيفة على الأغلب في تايوان، حيث تتطلب أن يقوم الفرد بالبكاء والصريخ بشدة في العزاء.

4- متذوق طعام الحيونات

تُعد من أغرب الوظائف في العالم وظيفة تذوق طعام الحيونات وخاصة الكلاب ومعرفة ما إذا كان مناسبًا أم لا لتقديمه للحيوانات. ويحصل موظف هذه الوظيفة على حوالي 50 ألف دولار في السنة.

5- متذوق الحلويات يقوم متذوق الحلويات بمهمة يمكن أن يقوم بها عشاق الحلوى، حيث يتذوق الحلويات فقط، ثم يقوم بكتابة تقرير عن مدى جودتها.

6- الوقوف في طابور الانتظار ففي حالة عدم قدرتك على الوقوف في طابور الانتظار بشكل متواصل، يمكنك اللجوء إلى شخص يقوم بهذه المهمة بدلًا منك، بمقابل مادي يصل إلى 1000 دولار.

7- مطاردة القرود وفيها يقوم الموظف بمطاردة القرود المتواجدة في المناطق السياحية، وتعتبر من الوظائف الصعبة التي لا يرغبها الكثيرون.

8- وظيفة تجربة الألعاب الإلكترونية حيث يقوم الشخص بتجربه الألعاب الإلكترونية قبل طرحها في الأسواق، وفي حالة وجود مشكلات في اللعبة يقوم صاحب هذه الوظيفة بإبلاغ الشركة المنتجة لهذه اللعبة قبل طرحها.

9- ظيفة متذوق الطعام يُفضل البعض تناول الأكلات المختلفة والغريبة عن الأكلات التقليدية، وطلبت شركة تغذية أسترالية موظف لتذوق الطعام بمقابل مادي وصل إلى 70 ألف دولار.

10- وظيفة تجهيز الحقائب حيث يقوم موظف الحقائب بإعداد الحقائب وتجهيزها عند سفر الأشخاص، وعدم قدرتهم على تجهيز كافة حقائبهم بسبب انشغالهم بأمور أخرى.