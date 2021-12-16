/666424/نورا-علي--استضافة-مصر-لمؤتمر-تغيير-المناخ-بشرم-الشيخ-فرصة-كبيرة-للتسويق-للمقاصد-السياحية-والأثرية

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ العام المقبل والذى يأتي في إطار الجهود الكبيرة للدولة المصرية ودورها المحورى الهام في هذا الملف بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مما أثمر عن استضافة مصر للقمة المقبلة لتغير المناخ ، مؤكدة أن مؤتمر المناخ فرصة كبيرة للتسويق للمقاصد والمدن السياحية والكنوز الأثرية المصرية ، وإلقاء الضوء على الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة والمدن العالمية والنهضة الحقيقية التي تمت على أرض الجمهورية الجديدة في مختلف القطاعات بمتابعة وتوجيهات سيادة الرئيس السيسى بالإضافة لجهود سيادته الخارجية التي أعادت لمصر مكانتها القوية وعلاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم والأشقاء بالقارة الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب بشأن استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وقالت النائبة نورا على أن مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر، حدث عالمى يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف حماية البيئة ويوضح دور مصر على المستوى العالمي ودورها المحورى الهام ، كما أن هذا المؤتمر بمثابة فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ .

واضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مؤتمر تغيير المناخ فرصة حقيقية لقطاع السياحة والترويج للمقصد السياحى المصرى وإظهار الجهود المبذولة نحو حماية البيئة والسياحة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة ، مشيرة إلى أن الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة بالمؤتمر سوف تعكس مكانة وقيمة مصر . وأشارت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة إلى جهود وزارة السياحة والآثار واستعداداتها لهذا الحدث العالمى الهام بالتنسيق مع وزارة البيئة في الحملة الترويجية التي ستطلقها وزارة البيئة للترويج الفني للمؤتمر عن طريق الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وما به من أنماط سياحية مختلفة والمنتج السياحي المتكامل الذي يجمع بين منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية من خلال الربط بين المدن السياحية بعضها ببعض وربط وادي النيل بالشاطئ.