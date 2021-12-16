عاصفة شمسية تؤثر على الاتصالات.. فاروق الباز يتحدث عن تغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء فى جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العاصفة الشمسية التى ستتعرض لها الأرض اليوم الخميس، قد تؤثر على جودة الاتصالات، مشيرا إلى أن الغلاف الجوى للأرض يحميها مما يصدر من الشمس.





وأشاد الباز، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم فى برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، باهتمام مصر البالغ بالطاقة المتجددة وطرق استخدامها، خاصة الطاقة الشمسية، متابعا: يمكننا أن نصدر طاقة شمسية لأوروبا ونمتلك نماذج مبهرة. وأوضح مدير مركز أبحاث الفضاء، أنه يجب احترام الطاقة الشمسية؛ لأنها قادرة على أذى الأرض بشكل كبير، مؤكدا أن مصر تمتلك أكبر طاقة شمسية بالعالم فى منطقة الصحراء الغربية، ويمكنها تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا كلها. وتحدث الباز حول تغير المناخ وتأثيره على مصر قائلا: "تغير المناخ ممكن يخرب الدنيا فى مصر، ولذلك يجب علينا دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها"، منوها بأنه يمكن محاربة التغيرات المناخية عبر الطاقة الشمسية.

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