السفير المصرى بالدنمارك يستقبل وفد الحكومة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير المصرى فى كوبنهاجن محمد كريم شريف، وفدا مصريا من ممثلى وزارات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتخطيط، وذلك فى إطار مشاركة أعضاء الوفد فى برنامج الزمالة التدريبى الذى تنظمه وكالة التنمية الدانماركية Danida حول إدارة التغييرات المؤسسية والهيكلية بمشاركة ممثلين عن دول عربية وإفريقية، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر 2021.





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