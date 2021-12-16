قرار جمهورى بالموافقة على مشروع فرص المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى مصر وكندا حول تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر.





ويهدف مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة فى قطاع الأعمال التجارية الزراعية بالوجه القبلى بمصر، وذلك بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة من أجل دعمها لاتخاذ خيارات التوظيف، وتوسيع مشاركتها فى القوى العاملة، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص فى تشغيل المرأة فى جميع القطاعات "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030".

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