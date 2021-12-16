قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مصرى كندى لدعم المرأة فى ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى مصر وكندا حول تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.





ويأتى هذا الاتفاق الفرعى فى إطار سعى الحكومة لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة فى خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة. ويهدف مشروع إلى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر المشروع إلى إمداد النساء والفتيات فى عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

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