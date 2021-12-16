محافظ القاهرة يكشف جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لاستعراض جهود الصندوق على مستوى محافظة القاهرة، وجدول تقديم المحاضرات والندوات التوعوية وورش العمل على مستوى كافة الأحياء، وكيفية تقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعانى من مشكلة إدمان المخدرات.





واستعرض ممثلو الصندوق الجهود التى تمت بالأماكن التى أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات كالأسمرات والمحروسة وإسطبل عنتر وأهالينا ومعا وروضة السيدة، حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 6500 مريض، كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل قانون الكشف المبكر عن المخدرات على مستوى المديريات والأحياء وخطوات تبنى المحافظة لحملة للتعريف بالخط الساخن للصندوق 16023 ودوره فى المساعدة على الاقلاع وتقديم العلاج اللازم. شهد اللقاء الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأميرة رجب المشرف المساعد للبرنامج والمشرف التنفيذى لمحافظة القاهرة.

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