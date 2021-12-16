أول إجراء من التعليم بشأن تنمر مديرة مدرسة على طالب من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - الأمر بدأ بشكوى من تنمر مديرة مدرسة على طالب دمج يعانى من نسبة 70% إعاقة.
المنشور المتداول على "فيسبوك"، كشف عن حبس مديرة المدرسة للطالب فى مكتبها لنهاية اليوم الدراسى، قائلة: "إحنا ملاحقين على السليم علشان نلاحق على المتخلفين"، وأجبرته على غسل الأكواب، وعندما كسر واحدة منها ضربته على قدمه.
أول إجراء من وزارة التعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت قرارًا بإحالة الواقعة المتداولة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها والوقوف على ملابساتها والتأكد من مدى صحة وقائعها.
وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر نقل مديرة المدرسة فورا، مع إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى اهتمت اهتماما ملحوظا بذوى الاحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سعيها إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوى القدرات الخاصة، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع.
وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان رسمى: "نعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم".
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