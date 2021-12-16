جدة - نرمين السيد - ويختص المجلس بوضع آلية التنسيق بين السياسية النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية الحكومية. وتضمن القرار الاستعانة بعدد من ذوى الخبرة فى عضوية المجلس وهم "الدكتور أشرف العربى، ومحمد الإتربى، والدكتور حسين عيسى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالموافقة على تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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