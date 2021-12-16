مصر تتشارك رئاسة الاجتماع السنوى للجنة بناء السلام والمجلس الاقتصادى «صور»

جدة - نرمين السيد - ترأست مصر إلى جانب بوتسوانا، الاجتماع السنوى المشترك للجنة بناء السلام والمجلس الاقتصادى والاجتماعى حول تعزيز السلم والتنمية المستدامة فى سياق التعافى من جائحة "كوفيد - 19"، بمشاركة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ومتحدثين من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمجتمع المدنى والشباب.





وأكد السفير أسامة عبدالخالق، رئيس لجنة بناء السلام ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية توقيت انعقاد الاجتماع فى ظل استمرار معاناة العالم من تداعيات الجائحة، موضحا التزام الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام بتعزيز الصلات مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى لإيجاد حلول مشتركة لتحقيق التعافى المأمول، مؤكدا الحاجة إلى إحياء وتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف لتعزيز التضامن الدولى للقضاء على الجائحة وضمان النفاذ العادل للقاحات لجميع الدول. وأبرز عبد الخالق الحاجة لتضافر الجهود الدولية للاستثمار فى بناء مؤسسات الدولة الوطنية والاستعانة بمقاربة شاملة تعالج الأبعاد الأمنية والتنموية وفقا لاحتياجات الدول ومبدأ الملكية الوطنية، منوها بضرورة تعميق الشراكات بين مختلف الفاعلين، ومشيرا إلى استنتاجات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" فى هذا الصدد. وأشار إلى مركزية تحدى محدودية التمويل وإعاقته لجهود الأمم المتحدة التنموية وبناء السلام، متطلعا لأن تسهم الجهود الجارية والالتزام الجماعى للدول فى خروج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول تمويل بناء السلام فى أبريل 2022 بإجراءات عملية تحدث الفرق المطلوب تحقيقه.

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