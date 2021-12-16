جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم /الخميس/ لأمطار متوسطة متواصلة وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، ولكن دون تأثير على حركة سير المشاه والسيولة المرورية، واستمرت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، فى بيان- رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وانعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أى أزمة طارئة واستقبال شكاوى المواطنين خاصة المتعلقة بتراكمات مياه الأمطار. من جهته.. وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال إليها والتعامل معها حال ورودها، حفاظًا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات ورفع حركة الطوارئ والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا لـ نوة "أنواء الفيضة الصغيرة" وهى ممطرة وتستمر 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار شحن البضائع وتداول الحاويات بالميناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.