رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرميني

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم السيد الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد Artur Davtyan النائب العام بجمهورية أرمينيا بحضور السيد سفير أرمينيا بالقاهرة.
حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.
كما اتفق الجانبين على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز النظير بجمهورية أرمينيا من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين.
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