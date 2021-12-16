محافظ سوهاج يكرم مدير مديرية القوي العاملة لتفانيه في أداء عمله

منح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة شهادة تقدير نظرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله ، وذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي بمديري المديريات ورؤساء المدن والمصالح والهيئات بسوهاج. وأوضح محافظ سوهاج أن التكريم هو نهج تتبعه المحافظة للمتميزين من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة والتي تسهم في خدمة المجتمع السوهاجي وأن وزارة القوي العاملة ممثلة في المديرية بسوهاج تعمل علي العديد من الملفات المهمة مثل التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ولقادرون باختلاف أبناء سوهاج . كما تسهم المديرية في دورات التدريب المهني المجانية المتعددة بمراكز التدريب المهني الثلاثة الكوثر، وسوهاج، وطهطا، ومركز التدريب المهني المتنقل الموجود حالياً بقرية أم دومة بمدينة طما ، فضلا عن ما تقدمه الوزارة من دعم ورعاية اجتماعية وصحية ومنح لفئة العمالة غير المنتظمة. وقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي كافة مجهودات وبرامج عمل الوزارة بمحافظة سوهاج .

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