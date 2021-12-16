ترأست مصر إلى جانب بوتسوانا يوم ١٥ ديسمبر الجاري الاجتماع السنوي المشترك للجنة بناء السلام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تعزيز السلم والتنمية المستدامة في سياق التعافي من جائحة "كوفيد - ١٩"، بمشاركة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ومتحدثين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجتمع المدني والشباب.
أكد السفير أسامة عبد الخالق، رئيس لجنة بناء السلام ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية توقيت انعقاد الاجتماع في ظل استمرار معاناة العالم من تداعيات الجائحة، موضحاً التزام الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام بتعزيز الصلات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد حلول مشتركة لتحقيق التعافي المأمول. كما أكد الحاجة إلى إحياء وتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف لتعزيز التضامن الدولي للقضاء على الحائحة وضمان النفاذ العادل للقاحات لجميع الدول.
وأبرز السفير عبد الخالق الحاجة لتضافر الجهود الدولية للاستثمار في بناء مؤسسات الدولة الوطنية والاستعانة بمقاربة شاملة تعالج الأبعاد الأمنية والتنموية وفقاً لاحتياجات الدول ومبدأ الملكية الوطنية. كما نوه بضرورة تعميق الشراكات بين مختلف الفاعلين، مُشيراً إلى استنتاجات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في هذا الصدد. وأشار إلى مركزية تحدى محدودية التمويل وإعاقته لجهود الأمم المتحدة التنموية ولبناء السلام، متطلعاً لأن تسهم الجهود الجارية والالتزام الجماعي للدول في خروج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول تمويل بناء السلام في أبريل ٢٠٢٢ بإجراءات عملية تحدث الاختراق المطلوب تحقيقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تتشارك رئاسة الاجتماع السنوي للجنة بناء السلام والمجلس الاقتصادي حول تعزيز... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.