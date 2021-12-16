/666427/رئيس-هيئة-الرقابة-الإدارية-يلتقى-النائب-العام-الأرميني

التقى الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية و Artur Davtyan النائب العام بجمهورية أرمينيا بحضور السيد سفير أرمينيا بالقاهرة، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

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حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرميني

كما اتفق الجانبين على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز النظير بجمهورية أرمينيا من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين.

جدير بالذكر عقد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا مع رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

دوت الخليج

مكافحة جرائم الفساد

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى عملية منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد.

فيلم عن جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد

وخلال الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، تم عرض فيلم عن جهود الدولة المصرية فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذى تم عرضة لبيان الممارسات الناجحة والتحديات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.