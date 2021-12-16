/666430/فحص-مليون-و183-ألف-مواطن-بمبادرة-الاعتلال-الكلوي-والأمراض-المزمنة-في-سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن صحة سوهاج قامت بفحص أكثر من مليون و183 ألف مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة منذ انطلاقها بمحافظة سوهاج في "سبتمبر لعام 2020" وحتى الآن والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف مدن ومراكز المحافظة ويرصد تحيا مصرالتفاصيل.

وقالت حامد إن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأضافت حامد أنمبادرة الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاماً وكذلك المواطنين من عمر 18 سنة حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

يذكر أن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تتم بشكل دوري بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زياده الوزن والسمنة مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

كما أكدت حامد على ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن وهو ما ظهر جليا من خلال كافة المبادرات الرئاسية السابقة والحالية كمبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس وذلك بجانب جهود الدولة المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وتطعيم جميع المواطنين وذلك لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورونا

سادت حالة من الفرح بين العاملين بمديرية صحة سوهاج نتيجة تخطى حاجز المليون مواطن فى التطعيم ضد فيروس كورونا، مما أدخل الفرحة والسعادة على العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة صحة سوهاج أن تخطي تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورنا بمحافظة سوهاج يدل على المجهود الكبير من العاملين بمديرية صحة سوهاج، وثمرة مجهودهم على مدار الايام الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العاملون في صحة سوهاج بكافة قطاعاتها عن سعادتهم الغير متناهية بهذا الانجاز لأنه سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوهاجي، وحماية المواطنين واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة.