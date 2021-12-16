كان رايح يشرب.. الكهرباء تنهي حياة طفل 3 سنوات في سوهاج

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كثيرا ما تُنهى الكهرباء حياة الاطفال لعدم توافر وسائل الامن والامان للاداوات والاجهزة التي يمكنهم الوصول اليها في المنازل أو الشوارع أو الملاهي أو المدارس وغيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أنهت اليوم الكهرباء حياة طفل يدعى "محمد محمود"3 أعوام، يقطن بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي، وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور - مأمور مركز طما، بدخول طفل مستشفى طما المركزي جثة هامدة نتيجة صعق كهرباء.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين من التحريات وسؤال والدة "محمود" 29 عام، عاملويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالشرب من طلمبة مياه متصل بها موتور مياه كهربائي أمام المنزل صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهرباء "ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.

وقال زوج عمته ان الشخص مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية شديدة، ويقوم بإيذاء المارة بالطرقات والمنازل بالطوب وتهشيم زجاج السيارات ويعترض الاطفال والكبار، ويقوم بنبش القبور وبعثرة ما فيها، وهذا يضر بالأخرين والكثير من الجيران، وطالب بإيداعه بمصحة نفسية، وتم ايداعه بمصحة نفسية رغبة لأهلة وعلاجه.

ضبط تاجر عملة في سوهاج

على جانب أخر زاع صيتة بين الناس بالإتجار في العملة المزورة، فكل من يحتاج لعملة مزورة يذهب الية ويلتقي به، ولكن في كل تلك اللحظات لم يكن بعيد عن أعين رجال الشرطة ويتم رصد كل خطواته للإيقاع به متلبسا .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء مدير اداراه البحث الجنائي بسوهاج يفيد بلاغ من مباحث الاموال العمة يفيد بورود معلومات عن عامل زراعي يقوم بالإتجار في العملة الوطنية المزورة ويتخذ من موطنه جزيرة شندويل ومركز سوهاج مسرحا لترويج العملة المزورة على عملائه.