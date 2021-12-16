/666435/3100-سيدة-تستفيد-من-قرار-السيسي-بدعم-المرأة-فى-ريادة-الأعمال-فى-مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس الموافق 16\12\2021، القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، حيث تستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل موافقة الرئيس السيسي دعم المرأة فى ريادة الاعمال

التمكين الاقتصادي للمرأة

ورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

حقوق المرأة

وورد في التقرير الخاص بالاتفاقية أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضاف التقرير، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويأتي ضمن مستهدفات المشروع، دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

وذكر التقرير ان هناك عدد من النتائج الايجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.

كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.