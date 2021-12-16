/666425/اتصالات-الشيوخ--منصة-التقاضي-الإليكتروني-تساهم-في-القضاء-على-بطء-الإجراءات

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإليكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.

دوت الخليج يرصد تعليق حسانين توفيق بشأن اطلاق منصة التقاضي الالكتروني

اطلاق منصة التقاضي الالكتروني

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، إلى أن كثيرا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإليكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.

وأوضح حسانين توفيق، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإليكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين مما سيترتب عليه إزالة أي عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين