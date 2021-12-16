/666426/هشام-حسين-يطالب-بتفعيل-دور-الأجهزة-الرقابية-لمنع-التلاعب-في-الأسعار-ومواجهة-التفاوت

دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التلاعب في الأسعار التي تشهدها الأسواق في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب هشام حسين بشأن التلاعب فى الأسعار

الرقابة المالية

وأشار النائب هشام حسين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن شكاوى عديدة من المواطنين من زيادة أسعار مبالغ فيها لبعض السلع الغذائية، فضلا عن التفاوت في الأسعار من مكان لآخر في نفس السلعة.

وأكد هشام حسين، أن غياب دور الأجهزة الرقابية وعدم قيامها بدورها على النحو المطلوب يفتح الباب أمام التلاعب من جانب العديد من التجار في زيادة الأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب، بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات للتأكد من الالتزام بالأسعار المتعارف عليها، ومواجهة التفاوت في الأسعار من مكان لآخر.

هذا وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس الموافق 16\12\2021، القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.