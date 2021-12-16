/666429/نقل-الراقصة-لورديانا-للعناية-المركزة-بعد-تعرضها-لأزمة-صحية-حادة

تعرضت الراقصة البرازيلية لورديانا لأزمة صحية حادة، وفقا لما أعلنه أدمن الخاص بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وتم نقلها إلى العناية المركزة، وإلغاء جميع حفلاتها القادمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية الراقصة لورديانا

وجاء بيان أزمتها الصحية على النحو الآتي: «بالنيابة عن لورديانا، نخبركم بأنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية، وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى العناية المركزة، وسيتم إلغاء أنشطتها المجدولة حتى إشعار آخر، نتمنى لها الشفاء العاجل».

شائعات تلاحق الراقصة لورديانا

وكانت تعرضت الراقصة لورديانا من قبل، الشائعة مقتلها داخل إحدى العقارات بالتجمع، بعدما عثرت الشرطة على جثة لراقصة مجهولة.

علقت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر استوري حسابها على «انستجرام»، على شائعة مقتلها داخل عقار بمنطقة التجمع الأول.

وكتبت لورديانا على انستجرام: «فيه أيه، أنا كنت نايمة، أنا ما زلت على قيد الحياة، وصلتني كثير من الرسائل للاطمئنان علي بعد هذا الخبر السيئ».

وأضافت: «لدي عائلة وناس كتير تحبني، وسائل الإعلام من فضلكم شاهدوا ماذا فعل بي هذا الأكشن، ما هو شعورك عندما تستيقظ على خبر مثل هذا».

نبذة عن الراقصة البرازيلية لورديانا

لورديانا راقصة برازيلية الجنسية تعيش في جمهورية مصر العربية وتبلغ في الثلاثينات من العمر بدأت حديثاً في مصر كما أنها بدأت تحضر بمواقع التواصل الاجتماعي عبر مشاركة صور وفيديوهات راقصة لها وقد قامت بتأسيس قناة خاصة بها على اليوتيوب كما أنها تملك مؤسسة لتعليم الرقص الشرقي كما أنها تشارك في الأعراس والأفراح بالرقص وتذهب لتأدية الكثير من الرقصات مقابل مادي في الأفراح.

مهرجان إخواني السبب الرئيسي في شهرة لورديانا داخل مصر

اشتهرت داخل مصر بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الراقصة لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قصير على حسابها على الانستقرام داخل أحدى مراكز التجميل وهي ترقص على أغنية اخواتي وهناك عدد من المواطنين بجانبها يقوم بالتصفيق لها وهذا الفيديو جعل العالم كله يسأل عن هذه الراقصة وهذا ذكرت مصادر بأن الراقصة لوردينا أصبحت مطلوب في الشاشة المصرية لتأدية الفن الشعبي الراقص كما أن الفنانة جاءت لها عروض ضخمة لتصبح الفنانة الأولى عربيا في الرقص بعد محبة الجمهور لرقصها وإتقانها الشديد للرقص الشعبي.