الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للغة العربية فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة احتفالا، صباح اليوم الخميس، باليوم العالمى للغة العربية وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة حاليا فى شرم الشيخ.





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