القصير: نفذنا 327 مشروعات زراعيا خلال 7 سنوات بـ42 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة فى لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور رئيس الجمعية المهندس على عيسى، ورئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب هشام الحصرى، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الدكتور عبدالسلام الجبلى، وعدد من المسؤولين وقيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال القصير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها أدت لتحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابى، مشيرا إلى أن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.

وأضاف أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.

وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى نفذتها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة، وأيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم.

ولفت إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، والإنتاجية، وتنافسية الصادرات، ومعدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشرى، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم اختيار 3 قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هى: الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه القطاعات أسهمت فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها من 30- 35% فى عام 2023/ 2024.

وأكد أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، وإنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعى، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، وكذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعى.

وقال إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة 327 مشروعا بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تنفق على مشروعات التوسع الأفقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقا للأمن الغذائى بكل عناصره وأيضا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.

وتابع أن المشروعات شملت أيضا مشروعات تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) وأيضا إطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث.

وأشار إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.

وقال إن هناك أيضا مبادرة لإدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، وكذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويا.