جدة - نرمين السيد - وتستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 17 ديسمبر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد بشرم الشيخ «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.